“全民补钙”并非对抗骨质疏松唯一方法

核心提示：随着人体的衰老，骨骼强度与韧度不如从前亦是不可避免之势，随着骨量流失，骨质疏松便也随之而来。最可怕的是，由于骨质疏松的发生很少会表现出症状，人们难以察觉，骨质疏松“沉默杀手”的名号由此得来。

骨骼之于人体就似钢筋之于楼房，支撑人体重量，具备相当强度。另一方面，骨骼还需有足够韧度，才能支撑人体完成各种动作。强度与韧度并存，是骨骼的理想状态。

但随着人体的衰老，骨骼强度与韧度不如从前亦是不可避免之势，随着骨量流失，骨质疏松便也随之而来。最可怕的是，由于骨质疏松的发生很少会表现出症状，人们难以察觉，骨质疏松“沉默杀手”的名号由此得来。事实上，只有少部分人会表现出腰背疼痛等，很多人将这视为衰老的正常现象，并未足够重视。而一旦骨折发生，就是比较严重的后果。

更为严峻的是，这个杀手一点都不冷，骨质疏松人群并不在少数，数据显示，全球每3秒钟就会发生一起骨质疏松性骨折，来自国际骨质疏松基金会的数据显示，女性一生中发生骨质疏松性骨折的概率风险达40%，高于乳腺癌、子宫内膜癌和卵巢癌概率风险的总和。调查结果指出，我国约2.1亿人存在低骨量问题，近7000万骨质疏松患者。

居高不下的患病人群背后是巨大的经济负担，据骨质疏松症中国白皮书显示，2006年用于髋部骨折治疗的费用在63.5亿元之上，到2020年预计会增至850亿元，至2050年则将达到1080亿元。

话说回来，骨质疏松并非不可预防，在很多人的观念中，补钙几乎是对付骨质疏松的唯一方法，“全民补钙”一度深入人心。事实上，补充充足的钙对于预防骨质疏松的确有好处，但这不是唯一方法，但当骨质疏松已经发生，钙与维生素D的补充都只是基础措施。

制服这一“沉默杀手”，恐怕还得从最初开始，适量运动、合理膳食都是提高骨密度峰值，预防骨质疏松的方法，制伏“杀手”，不止补钙一种方法。