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午后犯困可能是脾虚，教你九招击退瞌睡虫

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2017-09-1739健康网
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核心提示：基本所有人都有吃过中餐就犯困的情况，科学的解释是因为胃肠道需要工作，所以需要更多的血液，而进入大脑的血液就会减少，大脑一旦供血不足，就会犯困。那么，到底如何才能击退饭后的瞌睡虫呢？

　　不知道你有没有这样的感觉，就是吃过饭之后容易犯困想睡觉。这种现象在生活中很普遍，基本所有人都有吃过中餐就犯困的情况，科学的解释是因为胃肠道需要工作，所以需要更多的血液，而进入大脑的血液就会减少，大脑一旦供血不足，就会犯困。不过，如果经常“饭困”，可能有别的原因作怪，比如脾虚、餐后血糖波动大等。那么，到底如何才能击退饭后的瞌睡虫呢？

　　1. 饭后日照10分钟，把休息时间划分为吃饭和散步。这将有助于重置你的生物钟，抑制你的身体在这个周期性衰退中产生的褪黑激素（睡眠激素）的数量，并且大大地增强有益的维生素D，减少患骨质疏松症以及各种癌症的风险。

　　2. 养成喝下午茶的时间，用茶里的咖啡因来击退你的瞌睡虫。当然，也可以喝咖啡。

　　3. 清理你的办公桌并清空电子邮件收件箱两者都是相对来说不用脑子的任务，不需要大量的注意力及清晰的思考，而且两者都会使你感到更有精力，因为你不仅完成了一些看得见的事还减少了耗费精力的杂务。


　　4. 打电话给你在乎的人，如朋友、家人、同学，跟他聊聊天，这会让人精神振奋，精神饱满。

　　5. 薄荷油抹脸在手上滴一滴薄荷油，并快速揉搓双手，然后在脸上摩擦（避开眼睛）。薄荷是有名的提升精力的香料

　　6. 深呼吸转动肩膀，向前，然后向后，每转动一次伴随着一次深呼吸。再做10分钟静力锻炼静力锻炼仅仅包括拉紧肌肉并保持。例如，伸出手臂，同时拉紧二头肌和三头肌并保持5到10秒钟。你可以对你的小腿肌肉、大腿肌肉（前面和后面）、胸部、腹部、臀部、肩部和背部这么做。


　　7. 减缓身体对碳水化合物的吸收，方法就是每餐要保证摄入一定的蛋白质和脂肪，在早餐中加入谷物、坚果，在午餐和晚餐中加入高蛋白的鸡蛋或鱼。

　　8. 保证规律饮食，确保一日三餐，餐餐不缺，而且三餐间可以安排两到三次的零食时间。这样可以避免暴饮暴食，也可以保持一定的血糖水平，不致忽高忽低。

　　9. 在办公室种一盆迷迭香。它不仅美化环境，增添气氛，而且研究显示它的气味可以振奋精神。

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