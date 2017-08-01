女人的这些部位宜“暖”不宜“冷”

核心提示：“爱美之心，人人有之”，但是在寒冷的冬天为了风度，穿着清凉也并不是一件多美的事，小心因此为身体带来大麻烦。

案例1 去年10月，20多岁的沈阳白领小陈，因迷恋韩剧，学剧中女星大冬天穿打底裤露脚脖子，结果如厕时发现被冻尿血了。

案例2 24岁的笑笑，是成都冬天的“露脚”一族，大衣、长裤、单鞋。结果因反复发烧4次，进了医院。

案例3 近日，汉口的黄女士身材纤瘦，为了能露出一对迷人的锁骨，在寒冷的冬季只穿一件长袖V领T恤打底，外套一件呢子大衣就出门。不料却脖子剧疼，医生确诊为“肩颈综合症”。

“爱美之心，人人有之”，但是在寒冷的冬天为了风度，穿着清凉也并不是一件多美的事。

对此， 景明中医养生堂医生付大夫称，冬季之时阴气闭藏，寒为冬季主气，应及时添衣保暖，避免寒邪致病。

以上的案例也告诫我们，寒冷的冬天要风度不要温度还是不可取的。小编也要提醒各位女生们，大冷天，这些部位的保暖措施一定要做好。

脚踝冷致关节炎

经常看电视，女星在大冬天里穿着九分裤，把裤腿一卷，露出白又细的脚踝，外搭一件大衣，确实很潮流。但是在医生看来，这样的穿着等于是把你的关节往死路上推。

我们的脚踝部位分布着淋巴管、血管、神经等近十个重要的组织，脚一直被称为人体的第二心脏，现在是冬季，风有时比较大，如果经常把脚踝露出来，不仅会引发踝关节炎，还会使抗病能力下降而导致感冒。

脚是人整个身体的支撑，脚踝是腿和脚的连结部位，一旦受守，会导致踝关节部位血液循环变差，引发疾病。

专家表示，女性本来的体质就容易贫血，再说寒从脚起，好好护脚能避免手脚冰凉的现象。如果脚受冷，就会加重冰凉的现象，还会影响身体的血液循环，从而导致正常的生理活动受限。平时爱漂亮无可厚非，但是冷天还是不要拿自己的身体去冒险。

颈部冷恐诱发肌膜炎

成都市第二人民医院骨科副主任医师马红兵表示，不注意颈部保暖，有可能诱发肌筋膜炎。长时间把颈部肌肉暴露在寒冷的空气中，因“热胀冷缩”，所以颈部肌肉就会收缩，引起颈部炎症。另外，脖子上也有很多穴位，如大椎穴，如保暖不当，寒气就会入侵身体，影响颈背部的活动，从而导致颈椎病。

专家建议，天气转凉，颈部保暖万万不可忽视，平时可以穿高领毛衣或戴上围巾，防寒保暖的同时还可以促进颈部血液循环。

腹部冷致妇科病

低腰裤能完美的展现女性的身材，让女性显得更性感。但是低腰裤的危害也是极其大的，尤其是在冬天。低腰裤的暴露部位主要是肚脐、腹部、腰部，肚脐是人体内最容易受风寒的部位，长期将肚脐暴露在外，就会引起腹泻、腹痛等症状，严重者还会导致妇科疾病。

再说到腰部，“腰为肾之府”，腰部受寒，就会影响肾功能，肾气不足，阳气就会衰弱，人就会感出现冷、无力、饮食少，大便呈糖稀状。

专家建议，无论在哪个季节，女性都不应该长期穿低腰裤，应该好好保护腰腹部，以免引起身体问题。