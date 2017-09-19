乳牙放养危险多！爸妈一定要注意 2017-09-19 来源：

[摘要] 很多爸妈应该都有这样的苦恼：每次要给宝宝刷牙，又哭又闹，那场面堪比杀猪。每次看见宝宝哭成个泪人儿，家长们就动摇了：“少刷一两次，应该没事吧？”、“宝宝哭得那么惨，就下次再刷吧？”。于是保护牙齿也就成了三天打鱼两天晒网的事，然而等到孩子真的开始蛀牙了，才后悔莫及。

?? 很多爸妈应该都有这样的苦恼：每次要给宝宝刷牙，又哭又闹，那场面堪比杀猪。每次看见宝宝哭成个泪人儿，家长们就动摇了：“少刷一两次，应该没事吧？”、“宝宝哭得那么惨，就下次再刷吧？”。于是保护牙齿也就成了三天打鱼两天晒网的事，然而等到孩子真的开始蛀牙了，才后悔莫及。

有些家长觉得孩子还小，保护牙齿不重要，这些想法都有哪些误区和问题呢？补钙卫士朗迪帮大家好好总结下！

1.宝宝应该何时开始刷牙？

唾液中的蛋白酶分解食物的时候，会留下很多细菌，这些细菌如果不及时清理，就会附着在宝宝的牙齿上面，从而导致龋齿。

所以，从宝宝长第 一颗牙开始，爸爸妈妈就要开始帮宝宝清洁牙齿啦！

可以用纱布、软毛牙刷、硅胶牙刷等沾一点点米粒大的牙膏，帮宝宝轻轻擦拭。“刷牙”的目的是通过机械摩擦清除牙面的菌斑。

等宝宝2岁之后乳牙基本长齐，爸爸妈妈就要鼓励宝宝自己刷牙啦，每天早晚最少两次哦~

2.父母牙齿不好会遗传给宝宝吗？

很多父母都很担心，自己的牙齿不好会遗传给宝宝吗？如果牙齿有龅牙，地包天或者牙齿严重臃肿的情况是有遗传倾向的。

蛀牙本身不会遗传，但是会传染。比如说家长有一些不良的喂养习惯，在吃食物之前把食物咀嚼之后喂养给宝宝，或者在给宝宝用奶瓶喂奶的时候先吃一口奶嘴看看热不热……蛀牙就会通过大人的唾液传染给宝宝。为了防止传染，家长们不要用这种方式喂食了哦！

3.乳牙反正要换掉，坏了不治也没关系？

很多老人甚至年轻家长没有定期看牙医的习惯，到了宝宝身上，觉得“都是乳牙嘛，坏了等换恒牙就好啦”、“小孩子坏牙不用治疗，换牙就好”。

大错特错！

首先要知道，宝宝的乳牙要一直用到12岁左右，如果小时候宝宝的乳牙得了龋齿却不进行处理，在到12岁换新牙的这段时间里，宝宝吃东西时咀嚼就会出现很问题，家中胃肠道的负担。

乳牙还有一个更重要的作用就是引导恒牙萌出。恒牙有一个自我保护的作用，如果乳牙坏了的话，恒牙就不会沿着乳牙的生长方向生长，它会找一个比较安全的，没有炎症的方向长出来，所以有些人的恒牙长出来是七扭八歪的。

所以，那些觉得乳牙坏了不用治，恒牙也能长得好的家长，别坑孩子了好嘛！

4.宝宝的蛀牙能提前预防吗？

其实蛀牙是一种完全可以预防的牙齿问题，但很多家长却偏要拖到无法挽回才开始后悔。

窝沟封闭就是预防蛀牙的重要手段。听起来像做手术，是不是有点小怕怕？其实并不是手术，而且原理很简单：

在我们牙齿的咬合面，有很多凹进去的小窝，这些卫生死角很容易隐藏细菌，如果不及时清洁，就会损伤牙齿表面的牙釉质，日积月累就会形成蛀牙。而窝沟封闭能就是牙医用树脂材料，把那些凹进去的小缝缝填平，目的就是让这些缝里不再进去脏东西，这样就不太容易得蛀牙啦~

但窝沟封闭只是预防手段，不是治疗手段。就像给宝宝牙齿加上了一层额外的保护层，最 好是在牙齿刚长出来的时候就封上。

那乳牙的窝沟封闭从什么时候开始做呢？乳牙的窝沟封闭封闭应该是从长出后面的乳牙就开始做，长出来一颗就可以做一颗。一般乳牙的窝沟封闭都是在4岁前一次、6岁一次、12岁一次。

如果牙齿已经明显发黑了，蛀牙了，那再做窝沟封闭就没有意义了。而且做过窝沟封闭也不是意味着就可以确保不得虫牙了，该好好刷牙还得好好刷牙，该定期检查还得定期检查哦~

5.怎么能促进宝宝的乳牙生长？

首先，宝宝的乳牙与钙质有着密不可分的关系。牙齿是由牙釉质、牙本质、牙骨质和牙髓质组成的，前3种组织与骨骼的成分一样，是羟磷灰石。正常牙齿发育是羟磷灰石不断沉积的过程， 这种钙化过程使牙齿由小到大，向上生长。因此，体内需要足够的钙、磷等营养物质， 才能长出整齐、坚固、光亮的牙齿。钙质对于宝宝牙齿的生长至关重要，在宝宝牙齿发育的阶段，一定要保证宝宝每日摄取的钙量充足，建议6个月以上的宝宝每日补充钙剂。

但是市面上的补钙产品琳琅满目，哪种才是适合自家孩子的呢？补钙专家朗迪提醒大家：

1、补钙需要“黄金配比”。钙跟维生素D3的配比丝毫不能出错，不然效果就会大打折扣。众多权威组织和专家推荐使用“黄金配比”的钙：0-1岁的剂量为250mg钙+100IU维生素D3，1岁以上的剂量为500mg钙+200 IU维生素D3，让孩子有更好的补钙效果。

2、固体碳酸钙更好吸收。碳酸钙是目前所有补钙产品中吸收率最 高的一种钙制剂，吸收率可达40％，采用纯净碳酸钙源精制而成，并添加了维生素D3的无机碳酸钙的钙类产品，对人体来说吸收效果更好！

3、医生首推的钙更可靠。补钙产品应选同时按照美国FDA和国标双标准生产的，不含色素与防腐剂，医生推荐的产品剂量也会更准确，孩子可以放心地吃！

4、选择味道好的钙。体型瘦弱的孩子往往比较挑食，在给孩子吃补钙类产品时，最 好选择孩子喜欢的口味，比如淡淡水果味，这样孩子更容易接受。

5、选择不易便秘的钙。宝宝对钙的吸收有个过程：碳酸钙会在胃酸的作用下，分解出钙离子，在肠道内和植酸、草酸、脂肪酸等形成难溶性的钙盐，这是造成便秘的主要原因。而添加小剂量甘露醇的补钙产品，可润滑肠道，促进宝宝肠道蠕动，有效减少便秘情况。

爸爸妈妈们一定要关注宝宝的乳牙成长状况，切记不能放养。细心呵护下，宝宝的口腔才能维持一个健康的状态，才能为宝宝的一生打下良好的基础哦。

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