如何能让武大郎在最短的时间长到1米8？ 2017-09-19 来源：

[摘要] 朗迪是一种由碳酸钙和维生素D3合成的一种复方制剂，属于维生素矿物质补充剂类，剂型有片剂和颗粒剂两种，颗粒剂主要用于婴幼儿、孕妇及吞咽困难的老人，片剂主要用于儿童、青少年、成年人等，主要用于钙质剂的补充，并帮助防治骨质疏松症。朗迪颗粒剂是碳酸钙D3通用名下的产品，更易于儿童吸收，颗粒剂的独特配方和制作工艺均获得国家专利。

?? 近日，北京市朝阳区人民法院开庭审理了一桩离奇的案子，事情跟导演冯小刚有关。他去年拍《我不是潘金莲》，范冰冰主演。电影一时风光无限。电影本身是讲告状的事情，但在现实里，电影本身也被告了。

原告是一群潘姓族人，他们自称“潘金莲”是其先人，要为她恢复名誉，遂以广东省增城市的农村妇女潘金莲女士的名义，把冯小刚告上法庭。潘家的诉讼目的很明确：一、删除电影中两处提到潘金莲的旁白与台词;二、被告做公开道歉并赔偿名誉损失费1000元。

这则新闻一出，众说纷纭。有斥责此事胡闹的，有跳出来为潘金莲正名的，有从法律角度分析此事可行性的。吃瓜群众的热情也瞬间被引爆，纷纷表示看热闹不嫌事儿大，一定要跟踪到底，板凳啤酒瓜子都已就绪。

纷纷攘攘中，却有一个人被忽略了，他就是潘金莲的丈夫----清河县人武植武大郎先生，他和著名的打虎英雄武松，是一母所生的亲兄弟。在水浒第二十三回中这样描述“原来武大与武松是一母所生两个。武松身长八尺，一貌堂堂；浑身上下有千百斤气力——不恁地，如何打得那个猛虎？这武大郎身不满五尺，面目丑陋，头脑可笑；清河县人见他生得短矮，起他一个诨名，叫做三寸丁谷树皮”。原来，武大郎只有五尺身高，按照宋朝的尺规来看，实际上也有个1米5左右。男人，长相普通点可以接受，但是身高远低于平均线，难免就受到一些不公正的对待。武大郎的身高，深深刺痛了潘金莲，构成了潘女士毒害丈夫，和西门庆狼狈为奸的主要原因和动机。

想来真是残酷，前一阵也有“现代版的潘金莲”之称的马某事件闹得沸沸扬扬。她和著名影星王某强结为婚姻，可是却和其经纪人某喆出轨，一起谋夺家产。从网络图片来看，王某强颜值不输某喆，只是身高略有欠缺。从这两件事情可见，丈夫的身高，是夫妻之间关系是否和谐的重要因素，甚至直接关系到身为男子的生命安全，绝非危言损听！

是可忍孰不可忍！鉴于身高问题已经成??为男士的??最 大??的困??扰，今天小编我就为大家出谋划策，从以下十个方面，来帮助武大郎先生解决身高困扰，为所有的男士提升自身的魅力做一件功德无量的事情！不用谢。

方法一：让武大郎下架高丽的泡菜，不再吆喝思密达的炊饼，能瞬间长到2米8。

及时性：★★★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★ 难度：★

原 理：君不见，最 新泡菜国乐天超市被国内多家企业停止供货，瞬间拔高了身段。

可选性：由于武大郎下架泡菜和炊饼很容易，但是这种身高不能持久，pass。

方法二：多看“玄幻、霸道皇帝要挺我”之类小说，身高可达八尺，容貌亦可有极大改善。

及时性：★★★★ 安全性：★★★★★ 满意度：★ 难度：★

原 理：沉迷在宋徽宗温柔的怀抱保护之中，再幻想自己有某种机缘，仙丹环绕且貌美，

身高还在活下？。

可选性：同上，一放下书就得回归现实，并且武大郎先生也不认字，pass。

方法三：多干好事且不留名。

及时性：★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★★ 难度：★

原 理：没听说过，某人做了一件好事后，在受助人眼中“他的形象瞬间高大了起来，

左手臂的五道杠瞬间更加鲜艳了”。

可选性：做一件好事容易，做一辈子好事难，pass。

方法四：穿增高鞋，身高力UP UP。

及时性：★★★★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★★ 难度：★

原 理：现在演艺圈中不乏成功人士，类似郭某明等作家兼导演的身高一直是谜，就是

增高鞋的功劳。

可选性：穿增高鞋不方面挑担上街卖炊饼，不能丢了饭碗，pass。

方法五：让江湖郎中开前沿的未经检验的药，通过一系列的尝试来达到成为超级英雄。

及时性：★★ 安全性：★ 满意度：★★ 难度：★★★★★

原 理：蚁人，绿巨人，神奇四侠都是通过一系列的意外实验得到的超能力，可变大变

小，简直就是武大郎先生的救星。

可选性：容易送命，到头来反而得不偿失，pass。

方法六：去周边的契丹国打几天工，回来后在自己的名片上加上海归、金融等头衔。

及时性：★★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★★ 难度：★★★

原 理：此类举动在一些二三线城市及周边县城的一些小姑娘眼中十分有效，因为他们

认为：外国的月亮比较圆，所以国外回来的海归也会在她们眼中变得高大起来。

可选性：此事治标不治本，pass。

方法七：留一个好发型。

及时性：★★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★ 难度：★★★★★

原 理：发型蓬松一些却是有助于身高达标！

可选性：武大郎先生留成朝天辫也无济于事，pass。

方法八：在网上吹牛，当键盘侠。

及时性：★★★★ 安全性：★★★★★ 满意度：★ 难度：★★★★★

原 理：让人误以为自己很高，身高10米都有人信！

可选性：容易见光死，pass。

方法九：丰富自己的生活，强大自己的内心。

及时性：★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★★ 难度：★★★★★

原 理：拿破仑等名人，内心就很强大，人们容易被其丰功伟绩所晃眼，而忘记其身高！

可选性：时间太长了，并且人们只是一时忘了拿破仑矮，茶余饭后还是会想起来的，pass。

方法十：找一个不在乎自己身高的女孩子，或者找一个比自己还矮的女孩。

及时性：★ 安全性：★★★★★ 满意度：★★★ 难度：★★★★★

原 理：情人眼里出西施，还怕没有在她眼中高大的女孩？

可选性：还真没有这种姑娘，pass。

好吧，上述的方案全部被否决了，也满是心塞，难道个子矮一些，真的就没救了吗？

言归正传，其实关于身高，遗传占了很大的原因，其它还有营养、发育、疾病、运动方面的因素。在无基因先天缺陷的基础上（武氏两兄弟一高一低可以表明基因无碍），营养就是关系到身高能否长高的关键。钙是组成骨骼的最主要的元素，人体内99%的钙全部分布在骨骼和牙齿中，只有充足合理的补钙，才是身高增长的“原动力”。那如何才能让身体能补充到充分合理的元素钙，充分促进骨骼发育，更好的提升身高呢？

隆重推出，由北京康远制药生产的明星产品：朗迪?碳酸钙D3，喏，就是下面这两个。

朗迪是一种由碳酸钙和维生素D3合成的一种复方制剂，属于维生素矿物质补充剂类，剂型有片剂和颗粒剂两种，颗粒剂主要用于婴幼儿、孕妇及吞咽困难的老人，片剂主要用于儿童、青少年、成年人等，主要用于钙质剂的补充，并帮助防治骨质疏松症。朗迪颗粒剂是碳酸钙D3通用名下的产品，更易于儿童吸收，颗粒剂的独特配方和制作工艺均获得国家专利。

朗迪作为国内领先地位的钙补充剂，有以下几大优势：

黄金配比：朗迪含元素钙 500mg和维生素D 200IU，完全符合《中华膳食营养学会》对我国人民膳食营养补充剂的推荐剂量，同时也符合《2016营养性佝偻病预防和管理建议的全球共识》推荐剂量，单次服用元素钙500mg也是对钙的最 高利用度剂量。

含钙量高：元素钙是衡量钙产品的金标准，碳酸钙中元素钙含量高达40%，是所有钙制剂中含钙量最的。朗迪每袋/片含碳酸钙1.25g，相当于元素钙500mg。

吸收率高：①新英格兰医学杂志研究表明在-PH2～5、溶解度100%时，碳酸钙是所有改质剤类吸收率最 高的，高达39%；②朗迪使用国内超微粉碎技术，使得粒径在5微米以下（普通粒径50微米），因此在同样时间内，朗迪拥有更高的吸收率；③

朗迪每袋/片含有比同类复方制剂更充足的维生素D3（200IU），充分促进钙的吸收

精选天然钙源：朗迪精选全球多个优质矿产区的纯净碳酸钙源，不含铅、砷、碱、汞等毒害成分，不添加任何防腐剂，服用更放心（不含有液体钙常有的防腐剂、矫味剂；不含颜色钙里常添加的各种色素；不含海洋污染的牡蛎钙；不含易污染的动物钙）

口感好、服用方便：清新橙味的朗迪宝宝爱吃，也更适合有孕吐反应的孕妇，口服、咀嚼两相宜；

不易便秘：朗迪添加小剂量甘露醇，可润滑肠道，促进肠蠕动及肠液体排出量增加，有预防决孕妇和小孩儿易便秘问题的发生。

专家信任：朗迪历经全球多年、大量的临床研究及使用证明，相比于一般的补钙产品，更安全、更有效，现已成为临床医生推荐率高的钙制剂补充剂。

这么好的钙，祝您身高再上一台阶，您不动心吗？