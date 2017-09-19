父母身高对孩子身高的影响到底有多大 2017-09-19 来源：

[摘要] 经常听到有人说：“爹矬矬一个，娘矬矬一窝”，朗迪麻麻表示不服，难道孩子长不高就要赖到我头上？难道个子矮的父母就不能养出大长腿了么？今天朗迪麻麻就跟各位妈妈一起来探讨一下孩子身高的问题。

经常听??到有人说：“爹矬矬一个，娘矬矬一窝”，朗迪麻麻表示不服，难道孩子长不高就要赖到我头上？难道个子矮的父母就不能养出大长腿了么？今天朗迪麻麻就跟各位妈妈一起来探讨一下孩子身高的问题。

孩子的身高受谁影响更大？

在查阅过很多数据之后发现：有妈妈影响孩子身高这种说法，是因为有研究表明：除了细胞核遗传，妈妈会把自己的线粒体DNA唯 一的遗传给后代，所有男性和女性的线粒体都是遗传自妈妈。线粒体负责细胞的能量代谢活动，然而它对于后代身高的影响当前是缺少研究资料的。

现在比较科学的说法：父母对孩子身高的遗传贡献率基本一致，即各占50%。孩子长得高不高，怎么能妈妈一个人决定呢？

决定孩子身高的因素

英国《每日邮报 在2000年报道了一则新闻，一项针对8798对芬兰双胞胎的调查研究显示，基因对男性身高的影响达78%，对女性达75%。

研究表明，人的身高70%取决于遗传因素。

一般来说，父母身材高，孩子也不会太矮；父母身材矮，孩子也不会太高。有人说，这也不对啊，明明有些父母不高，但孩子长大以后却很高？因为这里所说的遗传因素也未必完全取决于父母，而是整个家族的基因。

举个例子，朗迪麻麻的好朋友轩轩爸爸身高188cm，他的父亲身高170cm，母亲155cm，为什么他这么高？因为他的家族里还有其他身材高的成员，他的外公身高180cm，奶奶身高172cm。

如果家里有个子高的成员，即使父母双方都不高，孩子未来也有可能“鹤立鸡群”，不过，如果父母双方家庭成员都不高，可能孩子以后真的不会太高...

孩子的身高主要取决于遗传因素，其中父母的影响因素最 大。那么孩子的身高后天能不能逆袭呢？

当然能！

除了那70%的遗传因素，还有30%的后天因素呢！

1营养均衡

最关键的是膳食营养要均衡，蛋白质、维生素、脂肪、矿物质、纤维素、碳水化合物和水，七大营养素缺一不可。妈妈怀着宝宝的时候就应该注意营养均衡，孩子出生后6个月起就要给宝宝添加辅食，保证宝宝营养。中国人普遍缺钙，应该多吃奶制品、豆制品、鱼虾、芝麻之类的食物。由于食物达不到《中国居民膳食营养素参考摄入量》规定的每人每天2000mg，所以补充钙剂也是必不可少的。

2充足睡眠

关注孩子身高的粑粑麻麻一定熟悉“生长激素”这个词，由于生长激素是在深睡眠状态下分泌的，所以睡眠质量好的宝宝在这方面具有独特的优势；尤其当孩子进入青春期，充足的睡眠会让孩子在身高上突飞猛进。（想到现在初高中孩子们的繁重课业，朗迪麻麻突然有种无力感……）

3合理运动

运动有助于身高成长是经过长时间研究观察得出的结论，但运动一定要适量，否则会抑制生长激素的分泌，而且也并非所有运动都有助于长高，否则为什么练体操的运动员们都不高呢？有拉伸作用的运动和跳跃运动能够刺激孩子的软骨生长，牵拉肌肉和韧带，对骨骼生长是有益处的。

4远离疾病

很多病都会影响宝宝身长的增长，一般急性病仅影响体重，慢性病则能影响身长。如果经过长期观察，宝宝的身长始终低于同年龄小儿平均身长的10%以上，则称为生长迟缓；低于30%以上，则属异常，都应及时去小儿内分泌科进行诊治。

5健康心理

爸爸妈妈可能老忽略这一点，心理健康与生理发育是分不开的。如果孩子经常处于争吵、批评、责备的环境中，长期受到负面情绪的压抑，会影响大脑皮质向下丘脑传播神经冲动，从而抑制垂体分泌生长激素。这一点是不容忽略的。

注意：千万不可以吃增高药，如果不是疾病导致的生长迟缓，那还是让孩子自然地健康成长吧~

吃玩睡把握好，不愁宝宝长不高~

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