儿童乳牙患龋率高达66%，我们应该怎么做？ 2017-09-19 来源：

[摘要] 据美国牙医协会调查发现，5岁儿童乳牙患龋率为66％，这个比例说明有2／3的儿童会患上龋齿。孩子的龋齿真的和爱吃糖有关系吗？如何正确诱导孩子刷牙？想要全面了解这些关于牙齿健康的问题，我们要先了解牙齿生长发育的规律。

据美国牙医协会调查发现，5岁儿童乳牙患龋率为66%，这个比例说明有2/3的儿童会患上龋齿。孩子的龋齿真的和爱吃糖有关系吗？如何正确诱导孩子刷牙？想要全面了解这些关于牙齿健康的问题，我们要先了解牙齿生长发育的规律。

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乳牙：6个月以后，小朋友们的牙齿就开始陆陆续续萌出了；2岁半左右，差不多所有乳牙都长齐了，一共20颗。

恒牙：6岁左右开始萌出和替换；12-13岁全部长齐，一共28-32颗。

判断口腔是否健康的4个标准：

1.牙齿清洁

2.没有龋洞

3.牙齿没有疼痛的感觉

4.牙龈颜色正常且牙龈没有出血

儿童哪些不良习惯会影响牙齿的正常生长发育？

1.咬手指

如果五六岁的小孩还有吮拇指的习惯，就很有可能导致明显的错合畸形。吮拇指时把拇指置于正在萌出的上下前牙之间，就会阻止前牙的正常萌出，形成前牙圆形开合(指上下牙齿接触不上)。

2.习惯性舔牙齿

儿童在换牙期常用舌尖舔松动的乳牙或初萌的恒牙，因而形成吐舌或伸舌习惯。舌伸在上下前牙之间，形成局部开合，牙齿之间就会形成缝隙。

3.咬唇

咬唇习惯多发生在6岁之后，咬上唇习惯会造成前牙反合，下颌前突，就是我们通常说的“地包天”。咬下唇会导致上前牙前突，下颌后缩，嘴唇是张开的，牙齿露在外面，上唇短而厚等。

4.偏向性使用一侧牙齿咀嚼东西

在长乳牙后期，如果孩子一侧牙齿的正常咀嚼功能受损，他只能用另一侧吃饭，时间长了，造成颜面部左右发育不对称，就是俗称的“阴阳脸”。另外，如果孩子习惯性的偏向于用一侧的牙齿吃饭，那么不常吃饭的一侧因为缺少食物的冲刷，牙垢牙石容易堆积，易发生龋病和牙周病。

5.只要孩子不吃糖，就可以避免出现龋齿吗？

答：并不是。日常食物中也含有糖分，如果宝宝真的喜欢吃糖，不妨定时给TA规定一个时间段内可以吃糖。

除了以上说的那些，我们必须要明白：

1.长牙了，如果没有牙的话，擦牙龈也不能避免以后的龋齿。

2.口腔内有细菌，但细菌不会直接损害牙齿形成龋齿，牙齿和细菌是共存的。

3.糖在细菌的作用下产生酸，酸附着于牙齿，出现龋齿。

4.如果糖分在口腔里存留时间越长，出现龋齿的机会就会越多。

如何呵护宝宝口腔健康？

1萌牙前的口腔护理

先用干净纱布蘸一点温水稍稍拧一下，缠住食指擦嘴周边，习惯些了再用纱布擦口腔里面，擦前牙附近留下的乳??汁，最 好是一点一点蘸着擦，不要用力。尽量使用一次性无菌纱布，擦去残留乳汁。这个时期让宝宝觉得口腔护理是快乐的，牙齿萌出以后会很自然的接受牙刷。??

2帮助宝宝度过出牙期

老观念觉得乳牙蛀了没关系，“反正要换牙”，但是正确保护乳牙非常重要，因为它们担负着许多重要的功能，比如通过正常咀嚼获得营养，帮助说话发音，以及帮助占领恒牙的生长发育所需要的空隙等功能，而且有利于颌骨的发育。

开始长牙的时候，牙龈会有酸痛的感觉，婴儿通常会感到不适，并焦躁不安甚至哭闹。你可以用干净的手指或者沾湿的纱布块轻轻擦拭按摩宝宝的牙龈，使用冷的毛巾、勺子、冷藏过的咬咬胶都可以缓解宝宝牙龈不适。

3避免奶睡、夜奶

母乳本身不导致蛀牙，但母乳混合辅食食物残渣比糖水更容易导致蛀牙。配方奶夜奶是会导致龋齿的，不管是否添加辅食。

因此单从保护牙齿的角度来说，出牙之后就应该尽量避免奶睡、减少夜奶，每次喂奶之后应喂少量白开水。

4保证钙摄入量充足

缺钙是可让儿童的牙齿牙釉质发育不全的，这样牙釉质就易遭到破坏而导致龋齿的发生，因此对于有龋齿现象的孩子，家长要注意关注是否有缺钙现象，以便及时补钙，可以避免龋齿的产生。

5选择适合孩子的牙刷

美国牙医协会把刷毛分成极软毛、软毛、中毛、硬毛、极硬毛五种，其中极软毛适合牙周炎等牙龈易出血的患者，软毛适合幼童，中毛适合大龄儿童，硬毛和极硬毛不推荐儿童使用。将刷毛直压在手背上，轻压时若有刺痛感，则说明刷毛较硬。过硬的刷毛容易导致牙龈萎缩、牙颈部出现楔状缺损等。对于儿童，如果牙齿没有什么特殊毛病，推荐使用软毛牙刷。

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