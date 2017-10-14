秋季关节炎患者该如何保养？

核心提示：关节炎是世界头号致残性疾病，天气转寒时特别容易发作。那么，秋季关节炎患者如何保养？平时应该注意什么呢？

目前全世界关节炎患者有3.55亿人，在亚洲地区，每六个人中就有一人在一生的某个阶段患上关节炎这种世界头号致残性疾病。近日的重庆也是秋风渐凉，天气转寒。一到这种天气不少人会出现关节疼痛，并常有麻木、关节活动困难的症状，那么，秋季关节炎患者如何保养，应注意什么？一起来了解一下。

◆关节炎的常见类型

骨关节炎

又称退行性关节病、骨关节病。骨质增生与人体衰老密切相关，多数老人都可能患有骨质增生，65岁以上人群患病率高达68％。在医生看来，人到老年都患有不同程度的骨关节炎。

风湿关节炎

类风湿性关节炎患者80%在35~50岁之间，但老人、幼儿同样可发病。这与遗传、感染、环境、免疫有着复杂关系，临床尚无法彻底根治。只能通过药物治疗控制病情，维持关节功能。

强直性脊柱炎

多表现为脊柱、骶髂关节等中轴关节病变。病因不清，一般因遗传因素、环境因素所致。该病男性多见，发病年龄多在40岁以前，严重者可导致脊柱和关节畸形影响日常生活。

痛风性关节炎

因尿酸盐结晶、沉积引起的关节炎。发病多为急性单侧关节炎，脚部大脚趾突然红肿、疼痛为主要症状，痛时痛不欲生，病程持续一周左右可缓解，像一阵风一样过去，但易复发。

◆秋季关节炎患者如何保养

衣：保暖是关键

在关节炎患者当中，有较大一部分人，会出现关节冷痛、怕风、怕冷的症状，因此保暖是关键。女性在生活中更多地接触冷水、家务，有的体格较弱，更容易出现各种关节炎。尤其是产后或者大病之后，调养不当，风寒侵袭，导致了风湿疾病往往多年缠绵难愈。有甚者常年痛苦不堪。

因此，需要在天气转凉的时候，及时根据天气情况增减衣物，早晚较凉时可以穿一件长衣或者长裤，局部可以用护膝、护腕、长袜或手套等等。做家务时，尽量使用温水，避免直接接触冷水、冷藏品或冰柜等。注意保暖，就避免了关节病的发病诱因，减少了发病的次数。

食：推荐食谱

1、独活黑豆汤

组成：独活12克，黑豆60克，米酒少许。

制法：将独活、黑豆放入清水中，文火煮2小时，取汁，兑入米酒，1日内分2次温服。

功效：祛风胜湿，活血止痛。适用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎属风湿痹阻者。

2、蛇肉归红汤

组成：当归15克，黄芪25克，薏苡仁50克，红枣（去核）6枚，蛇肉200克。

制法：将当归、黄芪、薏苡仁、红枣分别洗净。蛇肉洗净，切成小块。把全部用料放入砂锅内，加清水适量，武火煮沸后，改用文火煲2小时，调味即可。饮汤吃蛇肉，每天1料。

功效：补气益血、祛湿除痹。用于慢性风湿性关节炎、类风湿性关节炎等之关节疼痛、活动不便者。

3、无花果猪瘦肉汤

材料：无花果150克，猪瘦肉100克。

制法：将无花果、瘦肉分别洗净切片，加水300毫升，烧开后加入精盐，煮至熟透，下味精、淋麻油。

功效：适用于风湿疼痛。

4、百合汤

原料：百合20-30克

制法：煎汤或蒸熟食，每日1剂，可长期服用。

功效：润肺止咳，宁心安神。百合含有秋水仙碱等成分，对痛风性关节炎有防治作用。

住：向阳通风

居室应向阳、通风，湿度宜小；避免住地下室、地窖、花室、暖窖、大棚等潮湿处。坐椅高矮要适宜，用直背椅代替斜靠背椅；用硬床代替软床，不可睡“席梦思”。

行：坚持运动

多数关节炎患者因怕痛、怕加重损伤不敢活动，有的人甚至连腿都不敢伸直，结果形成屈曲僵硬畸形，后来只能在地上蹲着或爬着走。其实，关节炎患者更需要通过运动消耗能量，控制体重，锻炼肌肉，减轻关节负担，避免关节强直。不过，运动一定要掌握分寸，方法得当，并要坚持。

◆秋季防治关节炎 四大误区要警惕

老寒腿是老年人的病

老年人患老寒腿（医学上被称为骨性关节病）的可能性相对较大，但这种病并非与年轻人无关。尤其一些年轻女性，深秋时节依然短裙飘飘，虽美丽却“冻”人，老寒腿就会主动找上门来。

多运动好把骨刺磨下去

老寒腿是一种慢性病，适度的体育锻炼可防止肌肉萎缩，增强腿部肌肉的力量。如慢跑以及做体操等，活动量以身体舒服、微有汗出为度，贵在持之以恒。

老寒腿的主要症状，多为膝关节疼痛，所以有些患者就把锻炼目标瞄准膝关节，经常以半蹲姿势作膝关节的前后左右摇晃动作，或者反复屈膝大运动量活动，爬山等，“立志”要把增生的骨赘磨下去。

盲目按风湿病治疗

因为许多风湿病均有关节疼痛，所以患者常常在没有确诊之前就主观认为只要有关节痛就是风湿病，按风湿病到处求医。这样是不可取的，一定要去医院确诊才行。

盲目服“软化骨刺”药物

许多患者往往有病乱投医，为了急于解除病痛，到处寻找消除骨刺的药物，实际上这种做法是没有科学根据的。骨刺就是增生的骨质，是关节软骨退化后产生的，也就是说骨刺也是骨头，所以切忌盲目服用“软化骨刺”的药物。