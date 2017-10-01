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养好骨头才长寿！健骨操，做起来！

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2017-10-01健康时报
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核心提示：在日常生活中，应及时对骨关节进行养护，比如穿戴护膝等保护关节的弹性套；女性多选穿柔软、有弹性的“运动鞋”，尽量避免长时间穿着高跟鞋；爬山时使用手杖、助步器等协助活动，减轻受累关节负荷等等，都能够养护关节。

　　女30男40就该护骨了

　　人体骨量在35岁开始走下坡路，40岁到59岁是人一生中骨骼疾病风险升高最快的时期，50岁以后，平均1/3的女性、1/5的男性将遭遇一次骨折。

　　“如果将骨骼比作蓄水池的话，女性在30岁之前、男性在40岁之前，是不断的向里面蓄水的过程，水池蓄得越满，贮备的骨量就越多;到达一定年龄之后，水池里的水开始不可避免的流失，蓄水的能力逐渐减弱，等到蓄水的速度小于流失的速度，就等于坐吃山空。”北京朝阳医院骨科主任医师刘清和强调，应当在达到峰值之前尽量多“蓄水”。

　　10分钟搞定健骨操

　　健骨，除了吃高钙食物，运动也是一项不花钱的好方法。为此，北京体育科学研究所的运动医学专家们，根据骨骼与运动的关系，制作了一套健骨操。

　　上手贴手膝、侧步跳转体、前后髋屈伸、协调动全身、左右侧展体、提踵震后跟、展臂髋开合7个小节，只需要5～10分钟就能够轻松完成(详细动作示范请扫描文尾二维码)。

　　抬腿、举臂、弓步、屈膝、跳跃，健骨操能够调动身体各个部位，在强健骨骼的同时，还能锻炼肌肉力量、增强肌肉和关节的协调能力和人体平衡能力。此外，健骨操节奏缓和，也非常适合中老年人锻炼，能有效预防骨质疏松，降低老年人摔倒骨折的风险。

　　给骨关节温柔呵护

　　除了健骨操之外，刘清和建议，每周可以进行3～5次强度比较低，但持续时间较长的有氧运动，如步行、慢跑、游泳、骑自行车、瑜伽等，尤其是游泳，在浮力的作用下可以减少对关节的损伤，非常适合做健骨运动。

　　在日常生活中，应及时对骨关节进行养护，比如穿戴护膝等保护关节的弹性套;女性多选穿柔软、有弹性的“运动鞋”，尽量避免长时间穿着高跟鞋;爬山时使用手杖、助步器等协助活动，减轻受累关节负荷等等，都能够养护关节。

　　此外，摄取足够的钙和维生素D是骨质疏松防治的重要措施。刘清和介绍，经常晒太阳可以促进自身维生素D合成以促进钙的吸收。食用芝麻、河虾、豆腐、油菜心、扇贝、排骨等含钙量较高，鱼肝油、牛奶、动物肝脏、蛋黄类等富含维生素D的食物，也能够有效地保护骨骼。

　　

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