很多头痛不是头的问题

核心提示：说起头痛，不少人就会想到是不是脑袋里面出问题了。事实上，80％以上的头痛都是由于颈椎引起的，专业术语叫做“颈源性头痛”。国际上还有专门的颈源性头痛协会，可见医生对该病的重视程度。

说起头痛，不少人就会想到是不是脑袋里面出问题了。事实上，80%以上的头痛都是由于颈椎引起的，专业术语叫做“颈源性头痛”。国际上还有专门的颈源性头痛协会，可见医生对该病的重视程度。

颈源性头痛是因为颈椎退变、神经炎症等导致的头部慢性疼痛。我们首先要明白一点，所有的疼痛感觉都是通过神经末梢来感知的，没有神经分布的地方是不会有疼痛的，如头发、指甲等。而头部的神经都是从颈椎发出来的，这样就不难理解为什么颈椎退变会导致头痛发生了。

颈源性头痛有它特有的一些表现，但不是每一个患者都会表现出所有的症状，与疾病的严重程度、病程等有关。疼痛位于枕部、耳后部、颈部，可放射至头顶、太阳穴周围等处;疼痛呈闷胀、酸痛感;多数表现为单侧头痛，但也有双侧交替疼痛或同时疼痛者;疼痛有诱发加重因素，如长期伏案、劳累、睡眠不好、阴天下雨、女性月经期间等;疼痛有缓解期，并不都是持续存在，但是随着病情的发展，缓解期会越来越短;医生查体可在颈椎旁、枕部等处找到压痛点，严重者在按压这些部位的时候会诱发头痛。

颈椎的退变是不可避免的，但我们可以通过日常生活中的一些小习惯来减缓。

正常的颈椎是有一个轻度的前凸弧度的，如果是发生退变的颈椎，我们可以看到颈椎已经变直了。这和我们现在的生活习惯密切相关，我们每天都要花费大量的时间来低头看手机或电脑，当你低头看手机的时候就像是脖子上挂着两个大西瓜一样，颈椎在承受着巨大的负担，势必会加速颈椎的退变。

所以我们今后要尽量减少看手机和电脑的时间，如果必须看，就将手机和电脑抬高点平视，不要低头去看，每间隔40~60分钟最好进行一些仰头、颈项按摩等放松颈部肌肉的活动。

对于病程较短、疼痛较轻的颈源性头痛患者，可采取休息、头颈部针灸、牵引、理疗。不过选择按摩一定要慎重，许多患者经按摩后病情加重，有的还发生严重损伤。另外还可以进行注射治疗，在颈源性头痛患者相应的病灶区内注射消炎镇痛药物，既有诊断作用，又可起到镇痛、缓解局部肌肉痉挛等治疗性作用。或者进行颈椎间盘的神经介入治疗。不过这些都需要在正规医院让医生进行诊断后再行专业的治疗。