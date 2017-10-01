39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 骨科 > 骨科百科 > 正文
综合
问医生

三种症状警惕骨质疏松，饮食上有四不宜

骨科文章排行榜
2017-10-0139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：一旦出现骨质疏松，身体会随时面临有垮塌的风险。在日常生活中，我们要时刻关注自己的身体状况，有健康意识可以有效防治骨质疏松。

　　作为一种“静悄悄”的疾病，骨质疏松无声地蚕食着人们的健康。一旦出现骨质疏松，身体会随时面临有垮塌的风险。在日常生活中，我们要时刻关注自己的身体状况，有健康意识可以有效防治骨质疏松。

10037

　　三种症状警惕骨质疏松

　　1 身高变矮

　　有人以为所有的身高变矮都是正常的生理现象。如果与年轻时相比，你的身高降低了4厘米以上，那就不正常了，可能是骨质疏松性椎体骨折导致的。

　　2 疼痛

　　疼痛是原发性骨质疏松症最常见的病症，以腰背酸痛最为多见。如果起步走或身体移动时，腰部感到疼痛。初期背部或腰部感觉无力、疼痛，渐渐地成为慢性痛楚，偶尔会突发剧痛，活动受限，严重时翻身、坐起及行走有困难。

　　3 脆性骨折

　　轻微外力或日常活动后便发生了骨折。往往一个蹲下的动作、提重物、下雪天不小心滑了一下、单脚轻跳时甚至咳嗽便骨折了。如果你的骨头连一些非常简单的日常动作都经受不起的话，那就是已经患上骨质疏松了。

　　骨质疏松病患饮食有四不宜

　　一不宜：不宜喝咖啡

　　喝咖啡的人比不喝咖啡的人更容易流失钙。研究发现，在一些停经妇女患有骨质疏松症的患者中，有31%的人每天喝4杯以上的咖啡，而另一组骨质正常者中只有19%的人每天喝4杯以上的咖啡。

　　二不宜：不宜摄入蛋白质过多

　　摄入蛋白质过多会造成钙的流失。根据实验发现，妇女每日摄取65克蛋白质，若增加50%，也就是每日摄取98克蛋白质，则每日增加26克钙的流失。

　　三不宜：不宜吃得过咸

　　吃盐过多，也会增加钙的流失，会使骨质疏松症症状加重。在实验中发现，每日摄取盐量为0.5克，尿中钙量不变，若增加为5克，则尿中钙量显著增加。

　　四不宜：不宜多吃糖

　　多吃糖能影响钙质的吸收，间接地导致骨质疏松症。

骨质疏松

骨折枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：

并发症状：骨折

相关检查：

推荐用药：骨松宝颗粒

骨松宝颗粒

补肾活血，强筋壮骨。用于骨痿(...[详细]

￥0购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：程飚 主任医师陶惠人 主任医师贾育松 主任医师

晋波晋波
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

骨质疏松 骨质疏松症状 骨质疏松保健

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈