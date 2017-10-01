三种症状警惕骨质疏松，饮食上有四不宜

核心提示：一旦出现骨质疏松，身体会随时面临有垮塌的风险。在日常生活中，我们要时刻关注自己的身体状况，有健康意识可以有效防治骨质疏松。
作为一种“静悄悄”的疾病，骨质疏松无声地蚕食着人们的健康。一旦出现骨质疏松，身体会随时面临有垮塌的风险。在日常生活中，我们要时刻关注自己的身体状况，有健康意识可以有效防治骨质疏松。
三种症状警惕骨质疏松
1 身高变矮
有人以为所有的身高变矮都是正常的生理现象。如果与年轻时相比，你的身高降低了4厘米以上，那就不正常了，可能是骨质疏松性椎体骨折导致的。
2 疼痛
疼痛是原发性骨质疏松症最常见的病症，以腰背酸痛最为多见。如果起步走或身体移动时，腰部感到疼痛。初期背部或腰部感觉无力、疼痛，渐渐地成为慢性痛楚，偶尔会突发剧痛，活动受限，严重时翻身、坐起及行走有困难。
3 脆性骨折
轻微外力或日常活动后便发生了骨折。往往一个蹲下的动作、提重物、下雪天不小心滑了一下、单脚轻跳时甚至咳嗽便骨折了。如果你的骨头连一些非常简单的日常动作都经受不起的话，那就是已经患上骨质疏松了。
骨质疏松病患饮食有四不宜
一不宜：不宜喝咖啡
喝咖啡的人比不喝咖啡的人更容易流失钙。研究发现，在一些停经妇女患有骨质疏松症的患者中，有31%的人每天喝4杯以上的咖啡，而另一组骨质正常者中只有19%的人每天喝4杯以上的咖啡。
二不宜：不宜摄入蛋白质过多
摄入蛋白质过多会造成钙的流失。根据实验发现，妇女每日摄取65克蛋白质，若增加50%，也就是每日摄取98克蛋白质，则每日增加26克钙的流失。
三不宜：不宜吃得过咸
吃盐过多，也会增加钙的流失，会使骨质疏松症症状加重。在实验中发现，每日摄取盐量为0.5克，尿中钙量不变，若增加为5克，则尿中钙量显著增加。
四不宜：不宜多吃糖
多吃糖能影响钙质的吸收，间接地导致骨质疏松症。
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